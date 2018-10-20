В Техасе появилась дыра, поедающая машины

Существует легенда: время от времени где-то на Земле появляется провал, который питается «автомобильными жертвами». Очередное явление зла произошло в техасском Хьюстоне.

Трое смельчаков пришли на выручку несчастному автомобилю

Коварный провал на этот раз притаился возле дороги, на обочине, прикинувшись дренажной ямой. Из-за своей неприметности и благодаря удачному положению, яма, кажется, не испытывает недостатка в жертвах.

Это видно на записи с камеры наблюдения одного из местных жителей: водители постоянно попадаются в яму, застревая в ней и не имея возможности выбраться самостоятельно.

«Это очень забавно. Я ликую каждый раз, когда вижу, что в яму попал очередной автомобиль», — говорит владелец видеокамеры, принявший сторону зла.

В первом эпизоде расправы над автомобилем видно, как в яму попадает пикап электрика, выезжающий с парковки возле дома. Автомобиль садится на днище и не может уже сдвинуться с места. Потрясенный душераздирающим зрелищем, второй пикап в ужасе пятится назад, пока не скрывается из вида.

Следом в зловещую яму попадает белый фургон, желавший всего лишь совершить безобидный разворот, как делал это много раз в жизни. Но в этот раз что-то пошло не так. Обездвиженный, он замер в страхе не в силах даже мыслить о дальнейшем сопротивлении.

В третьем эпизоде в яму затягивает кроссовер Hyundai, который беспечно ехал задним ходом и радовался теплому солнечному деньку. Автомобиль не сразу понял, какая беда с ним приключилась и пытался дергаться, но завяз еще больше. Но бедняге повезло: трое отважных людей буквально вынесли его на руках из коварного провала. Тихо, на полусогнутых амортизаторах, в полуобморочном состоянии кроссовер отполз от края дьявольского провала. Оказавшийся рядом и наблюдавший весь этот ужас пикап побелел и словно врос в землю.

«Почему власти, зная о притаившемся на обочине зле, не предпринимают никаких действий? — вопрошают местные жители, оставшиеся на стороне добра. — Можно было бы установить поверх ямы металлическую решетку и предотвратить дальнейшие аварии».

Но, видимо, влияние ямы, притягивающей к себе все новые и новые жертвы, слишком велико, чтобы бороться с ней открыто.

Зло не дремлет. В Индии оно вселилось в обезьяну, севшую за руль маршрутного автобуса.

Зло должно быть притягательно, решил Ким Чен Ын и сменил автомобиль на более приличествующий званию.

Фото, видео: Youtube