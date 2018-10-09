Ким Чен Ын пересел с Приоры на Rolls-Royce Phantom

Американский госдепартамент случайно «засветил» новый автомобиль лидера Северной Кореи.

С 6 по 8 октября глава американского госдепа Майк Помпео посетил сразу несколько стран Азии, среди которых была и Северная Корея, с лидером которой США сейчас налаживает диалог.

В кадр случайно попал небольшой кусочек автомобиля. Характерная задняя стойка и колесный диск не дадут ошибиться — это Rolls-Royce Phantom

На официальном сайте ведомства опубликован небольшой отчет о встрече. На одной из фотографий Ким Чен Ын твердой походкой наследника идей Чучхе входит в здание, где проходила встреча с Помпео. В кадр попал небольшой кусочек автомобиля, который привез Ына, и никаких сомнений в том, что это именно Rolls-Royce Phantom, нет.

Майк Помпео приехал на встречу на бронированном Mercedes-Benz Pullman W140

Американские журналисты, сопровождавшие Помпео, утверждают, что машина была бронирована. Небронированный вариант Фантома стоит около полумиллиона долларов, а бронированный вариант, подготовленный в одном из европейских ателье, оценивается как минимум в два раза дороже. Это плохо сочетается с активно пропагандируемым северокорейскими СМИ аскетичным образом жизни Ким Чен Ына — ведь летом официальные СМИ КНДР распространили фотографию с лидером страны на заднем сиденье старенькой Лады Приоры.

Весной в Сеть попало видео, как Ким Чен Ын едет со встречи со своим южнокорейским коллегой на бронированном Mercedes-Benz S-класса в сопровождении 12 бегущих охранников.

Россия и КНДР хотят построить мост, который бы соединил автомобильным движением две страны.

Фото: U.S. State Department