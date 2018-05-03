В гости к Ким Чен Ыну можно будет съездить на автомобиле

Россия и КНДР собираются строить на реке Туманной автомобильный мост через границу. Расходы по строительству поделят. В каких долях, пока неясно.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков рассказал, что в июне будут проведены консультации, на которых планируется просчитать все технические параметры, необходимое количество техники и материалов, а также определить сроки строительства автомобильного моста через реку Туманную.

Предполагается, что Северная Корея предоставит рабочих и часть материалов, а российская — необходимые для строительства технику и материалы, сообщает РИА Новости.

Северная Корея граничит с Южной Кореей, Китаем и Россией. Граница с Россией проходит по реке Туманная, через которую перекинут лишь один мост с железнодорожным сообщением — Мост дружбы, который был закончен в 1959 году.

Разговоры о строительстве автомобильного моста на границе России и КНДР ведутся с марта, о таких планах впервые заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка. По его словам, для решения этого вопроса уже создана рабочая группа, и в качестве первого шага можно было бы построить понтонную переправу.

В апреле замминистра экономических дел КНДР Ли Гван Гын на встрече с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко предложил подписать меморандум о намерениях по строительству моста, тогда, в том числе, выдвигалась идея построить мост и пункт пропуска за федеральные деньги в рамках программы развития Приморья.

О том, что России и Корее нужен мост, который соединит две страны экономически и избавит от необходимости отправлять товары круговым путем через Китай, ранее писала The Washington Post. В будущем эта транспортная артерия может принести пользу обеим сторонам, сейчас экономическое сотрудничество ограничивается санкциями ООН, но рано или поздно Северная Корея выйдет из изоляции, и тогда торговля между странами может существенно вырасти.

Недавно лидер КНДР встречался с главой Южной Кореи. В СМИ появилось забавное видео отъезда Ким Чен Ына на обед в сопровождении 12 верных охранников, которые бежали за его лимузином.

А Крымский мост уже построен и вот-вот будет открыт для автомобильного сообщения. Остаются буквально считаные дни, но наши корреспонденты его уже посетили.



Фото: Юрий Смитюк/ТАСС