В окружении 12 бегущих охранников: курьезное видео охраны лидера КНДР

Видеотест Tesla Model 3: бензиновые, догоняйте! Электрическое будущее совсем близко? Для марки Tesla оно уже наступило, потому что вслед за дорогими Model S и Model X на дороги вышла более доступная Model 3. Мы уже прокатились на этом седане. Каков он? Об этом — в нашем видеообзоре. Fiat 500: тест на чужбине Если посмотреть вокруг, половина автомобилей в России — родственники Фиата 500. Почему же он ведет себя так, как будто приехал на чужбину? Велар против Патриота: кто вырвется из снежного плена? Глубокий снег коварен. Под самый занавес зимы мы засадили трактор, а потом чуть не засадили еще один, чтобы ответить на принципиальный вопрос: сможет ли Range Rover Velar противостоять Патриоту? Гламур против кондового железа. Шесть миллионов против миллиона. Кто кого?