В окружении 12 бегущих охранников: курьезное видео охраны лидера КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын был замечен в черном лимузине Mercedes-Benz в окружении дюжины бегущих охранников. Таким образом завершилась дообеденная часть переговоров с лидером Южной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились сегодня в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны. Эта встреча поистине историческая: саммит стал третьим в истории КНДР и Южной Кореи и первым за время правления Ким Чен Ына в Корейской Народно-Демократической Республике.

Но в интернете не меньший интерес вызвало отбытие автомобиля Ким Чен Ына на обед после первого раунда утомительных переговоров на высшем уровне. Рядом с кортежем диктатора бегут 12 охранников, приблизительно одной комплекции, в одинаковых костюмах и с одинаковыми стрижками. Действия «гвардейцев» четко отрепетированы, когда лимузин поворачивает, они ловко его «обтекают». Курьезное видео опубликовал в своем Twitter телеканал СNN.

Другие курьезные видео смотрите по ссылке.

В окружении 12 бегущих охранников: курьезное видео охраны лидера КНДР

Видео: YouTube

Фото: Twitter

В окружении 12 бегущих охранников: курьезное видео охраны лидера КНДР
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