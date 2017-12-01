В окружении 12 бегущих охранников: курьезное видео охраны лидера КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились сегодня в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны. Эта встреча поистине историческая: саммит стал третьим в истории КНДР и Южной Кореи и первым за время правления Ким Чен Ына в Корейской Народно-Демократической Республике.
Но в интернете не меньший интерес вызвало отбытие автомобиля Ким Чен Ына на обед после первого раунда утомительных переговоров на высшем уровне. Рядом с кортежем диктатора бегут 12 охранников, приблизительно одной комплекции, в одинаковых костюмах и с одинаковыми стрижками. Действия «гвардейцев» четко отрепетированы, когда лимузин поворачивает, они ловко его «обтекают». Курьезное видео опубликовал в своем Twitter телеканал СNN.
Другие курьезные видео смотрите по ссылке.
Видео: YouTube
Фото: Twitter
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