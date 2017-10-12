Под Москвой столкнулись микроавтобус и легковушка. Есть жертвы

Авария двух автомобилей, унесшая четыре жизни, произошла на старом Симферопольском шоссе.

Причиной ДТП могла стать езда по обочине

Четыре человека погибли при столкновении Toyota Land Cruiser и микроавтобуса сегодня на старом Симферопольском шоссе. В аварии также пострадали еще три человека, которые были госпитализированы в ближайшую больницу.

«Сегодня около 12:38 мск на 44-м километре старого Симферопольского шоссе произошло столкновение автомобиля Land Cruiser и микроавтобуса. По предварительной информации, в результате происшествия погибли четыре человека, еще трое госпитализированы. Все они находились в микроавтобусе», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Погибли и пострадали рабочие, которых везли в микроавтобусе Mitsubishi на объект. Уточняется, что пострадал и водитель внедорожника. Он тоже был госпитализирован.

В данный момент ведется следствие, в ходе которого работниками ГИБДД выясняются все обстоятельства происшествия и опрашиваются свидетели.

Уже известно, что микроавтобус в момент столкновения с внедорожником стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

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