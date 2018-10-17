Девушка разрешила другу без прав покататься на автомобиле, а потом заявила об угоне

Теперь ее ждет штраф, причем его сумма гораздо больше, чем могла бы быть.

События разворачивались следующим образом: 22-летняя жительница Красноярска написала заявление об угоне автомобиля ВАЗ-21083. Полицейские сразу же усомнились в ее честности и предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, однако та настаивала на своем.

Выяснилось, что ранее этот автомобиль задержали сотрудники ДПС, а за рулем оказался приятель девушки, у которого нет прав. Машину эвакуировали на спецстоянку. Обманшица, надеясь избежать штрафа за передачу управления лицу, не имеющему прав, заявила об угоне.

Из-за этого она попала уже под уголовное преследование. Суд назначил ей 20 тысяч рублей штрафа по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю. Ну и злополучный штраф за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, в 30 тыс. рублей никто не отменял. Так что теперь девушке придется заплатить в сумме 50 тыс. рублей.

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