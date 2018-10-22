Удивительные порой встречаются автовладельцы. На Mercedes C-Класса денег хватило, а на грузоперевозке решил сэкономить.

Если бы такой багаж перевозили на Жигулях, вопросов бы не было — понятно, у людей бюджет скромный, каждая копеечка на счету. Тут же универсал С-Класса, не новый, правда, но все равно не из дешевых. Именно его остановила полиция немецкого Людвигсбурга, а двигался он по автомагистрали A8. О странном автомобиле в полицию сообщили неравнодушные граждане, заметившие его на дороге в 5:45 утра. Водитель явно пытался «быстренько проскочить», пока полицейские еще сонные. Когда чуть позже патрульный задержал автомобиль, было видно, что шины Мерседеса буквально раскалились от перегруза.

К багажнику на крыше были прицеплены деревянные панели, два слоя шин и несколько детских велосипедов. Более того, подставка для двух велосипеда, прикрепленная сзади, была нагружена пианино и офисным креслом. Это при том, что такие крепления рассчитаны максимум на 30 килограммов веса, а фортепиано весит несколько больше. При взвешивании оказалось, что общий перевес Мерседеса составил 400 килограммов.

За рулем «тяжеловоза» находился 46-летний румынский водитель, который к тому же недостаточно хорошо закрепил груз, и все это в любой момент могло вывалиться на дорогу. Он был вынужден заказать-таки грузовой фургон и частично переложить туда багаж. Только после этого ему разрешили продолжить движение. Теперь автовладельцу придется заплатить еще и 95 евро штрафа, так что сэкономить явно не получилось.

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Фото: Polizeipräsidium Ludwigsburg