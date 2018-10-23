Круче, чем Крымский: в Китае открыли самый длинный автомобильный мост

На юге Поднебесной открыто движение по сооружению общей протяженностью 55 километров.

Новый мост связал Гонконг, Макао и Чжухай. По словам строителей, мост способен выдержать землетрясение мощностью до 8 баллов. Общий вес конструкции превышает 400 тысяч тонн. Сооружение включает в себя 6,7-километровый подводный тоннель, а также три вантовых секции с пролетами длиной от 280 до 460 метров для прохода под ними морских судов.

Его строительство обошлось в 17 млрд долларов. По словам президента КНР Си Цзиньпина, новое сооружение позволит жителям значительно экономить время при поездках. Так, например, дорога из Чжухая в Гонконг займет не более получаса, тогда как ранее на это приходилось тратить до трех часов.

В октябре на Крымском мосту запустили движение грузового транспорта.

Для создания новых подходов к Крымскому мосту из бюджета будет выделено 86,4 млрд руб.

Фото: Chinanews

Видео: YouTube