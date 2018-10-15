На подходы к Крымскому мосту потратят 86,4 млрд рублей

Реконструкция подходов к Крымскому мосту позволит сократить время в пути от Краснодара до Крымского моста почти в полтора раза.

Дорога от Краснодара через Славянск-на-Кубани до Темрюка протяженностью около 150 км раньше была частью региональной трассы Р-251. Этот маршрут сейчас кратчайший до Крымского моста, но лишь на 20% дороги есть четыре и более полос, остальные участки двух-трехполосные и проходят через населенные пункты. Поэтому средняя скорость движения по маршруту составляет около 60 км/ч, а в летний период — менее 40 км/ч.

На развитие трасы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк предусмотрено 86,4 млрд руб., сообщил РБК представитель Минтранса. А развивать ее необходимо в связи с ростом потока автомобилей из Краснодара в Крым. Интенсивность движения на восточном участке дороги (Краснодар — Славянск-на-Кубани) уже в 2016 году составляла около 20 тысяч ежесуточно и 10–12 тысяч автомобилей в сутки на западном (Славянск-на-Кубани — Темрюк), сообщает Минтранс. После открытия Крымского моста нагрузка на дорогу существенно выросла. В будущем и автомобилисты предпочтут именно этот маршрут для движения из Центральной части России в Крым. Поэтому в следующие 15–20 лет трафик на участке Краснодар — Славянск-на-Кубани может увеличиться в 2–3 раза, а на участке от Славянска-на-Кубани до хутора Белый — в 3–4 раза преимущественно за счет крымского транзита.

До конца 2018 года дорожники исследуют состояние трассы и ее соответствие нормативам. Дорожники сформируют перечень первоочередных объектов трассы, нуждающихся в капитальном ремонте, эффективности капитальных вложений в развитие этого маршрута и примут решение о предпочтительной категории этой трассы (IA или IБ), количестве полос движения, транспортно-эксплуатационных показателях, а также концепции проекта в целом. До конца 2019 года начнут проектирование, реконструкцию и строительство маршрута дальнего подхода к Крымскому мосту.

А вот строительство дороги от поселка Джубга до Сочи, оцененное в рекордную сумму — 1,6 трлн рублей, похоже, откладывается. Почему проект решили заморозить, неизвестно, но в окончательный план развития магистральной инфраструктуры на 2018–2024 годы он не вошел. Предполагалось, что инвестировать в строительство будет бизнес, но, похоже, желающих не нашлось.



Правительство утвердило нацпроект «Безопасные и качественные дороги», согласно ему оплачивать строительство должны сами регионы.



Фото: Depositphotos

Карта: Минтранс