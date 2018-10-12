В России решили не строить дорогу за 1,6 триллиона рублей. Пока

Строительство трассы Джубга-Сочи не вошло в план развития магистральной инфраструктуры. Но к вопросу могут вернуться после 2024 года.

Напомним, что проект новой автодороги позволил бы за час добираться от Джубги до Сочи: длина автодороги по проекту составляет 119,5 км, расчетная скорость движения — 120 км/ч. Проект предлагался для реализации российским бизнесменам в качестве нацпроекта, чтобы избежать изъятия сверхдоходов, как предлагает помощник президента России Андрей Белоусов.

Проект строительства дороги был в числе тех, которые Минэкономразвития внесло летом в правительство. Но в окончательном документе плана развития магистральной инфраструктуры на 2018–2024 годы он отсутствует.

Впрочем, от проекта трассы Джубга-Сочи полностью пока не отказались. Выяснилось, что проект не попал в окончательный план исключительно из-за плохой проработки с учетом рекордной стоимости проекта. Вероятнее всего, к обсуждению строительства новой трассы вернутся после реализации нынешнего плана, то есть после 2024 года.

В итоге в транспортную часть плана были включены проекты: «Европа — Западный Китай», «Морские порты России», «Северный морской путь», «Железнодорожный транспорт и транзит», «Транспортно-логистические центры», «Коммуникации между центрами экономического роста», «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», «Внутренние водные пути». Транспортная часть оценивается в 6,3 триллиона рублей.

Цементобетонные дороги имеют преимущество перед асфальтобетонными, но и обходятся дороже. Хотя в долгосрочной перспективе строить их все равно выгоднее, полагают в ОНФ.

Правительство утвердило нацпроект «Безопасные и качественные дороги», согласно ему оплачивать строительство должны сами регионы.

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