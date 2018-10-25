Региональных начальников ГИБДД ждет непростой экзамен

Руководители подразделений Госавтоинспекции собрались в Сочи, чтобы показать свой профессионализм. А заодно и пройти психологические тесты.

Соревнования между начальниками региональных отделений ГИБДД проводятся в рамках всероссийского конкурса «Профессионализм начинается с руководителя». В них принимают участие начальники ГИБДД всех субъектов Российской Федерации, которые в эти дни находятся в Краснодарском крае. Параллельно здесь проходит семинар-совещание «Роль Госавтоинспекции в реализации федерального проекта „Безопасность дорожного движения“».

Инспекторы соревнуются в стрельбе из пистолета и умении управлять автомобилем на площадке с элементами маневрирования. Также главные госинспекторы безопасности дорожного движения участвуют в психологическом тестировании по профилактике причин и факторов нарушения сотрудниками полиции служебной дисциплины и законности.

Конкурс профессионального мастерства среди руководителей региональных подразделений ГИБДД проводится во второй раз.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие первые три места в каждой дисциплине, будут отмечены кубками и дипломами. Троим победителям в общем зачете обещают ценные подарки и кубки.

Фото: ГИБДД