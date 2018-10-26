У маршрутки отказали тормоза: затормозить помогли 8 автомобилей

Серьезно в аварии никто не пострадал
Причиной ДТП стала неисправность тормозной системы маршрутного автобуса. Не имея возможности остановиться или объехать препятствия, автобус протаранил по касательной 8 автомобилей. Во время массовой аварии в автобусе находились пассажиры.
«В Иркутске на улице Байкальской автобус маршрута № 77 допустил столкновение по касательной с восемью автомобилями. В момент аварии в салоне автобуса находились 20 пассажиров. Предварительная причина — неисправность тормозов», — приводит комментарий представителя ГУМВД по Иркутской области РИА «Новости».
Все пассажиры автобуса были осмотрены работниками прибывшей на место аварии скорой помощи. Никто из них не пострадал настолько, чтобы нуждаться в госпитализации.
В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
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Фото: Depositphotos
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