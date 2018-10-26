Глава уральского города сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Выяснилось, что ребенка сбил мэр города Верхотурья Свердловской области, 55-летний Алексей Лиханов.

Момент аварии был записан камерами видеонаблюдения

На Урале разгорелся скандал, в центре которого оказался глава небольшого города Верхотурье, находящегося в Свердловской области, Алексей Лиханов. 55-летний мужчина, управляя автомобилем, сбил ребенка на одной из центральных улиц города, недалеко от местного рынка, но не сообщил об этом в полицию. Теперь его обвиняют в оставлении места аварии.

«Глава города сбил 12-летнего мальчика, который перебегал через дорогу. Хотя Лиханов сам бывший сотрудник правоохранительных органов и законы знает, он покинул место происшествия. Позже родители пострадавшего ребенка обратились в полицию, и все открылось», — рассказали в администрации Верхотурья Ура.ру.

После обращения родителей в полицию началось расследование дорожного инцидента. Выяснилось, что водителем сбившего ребенка автомобиля был не кто иной, как сам мэр.

Мэр Верхотурья Алексей Лиханов

«Дорожное происшествие с ребенком и известным в городе человеком действительно было. Школьник перебегал дорогу и ударился в бок автомобиля, по касательной. Водитель остановился, сообщил ребенку свое имя. А подросток, не получив серьезных травм, вскочил и убежал. Позже родители привели его на осмотр в медучреждение. Чиновник то ли находился в состоянии аффекта, то ли по иной причине, к сожалению, не сообщил об инциденте в полицию, а просто уехал. Позже в полиции посмотрели запись с камер наблюдения и узнали, как было дело. В территориальном ОВД заведено два административных дела по статьям „причинение легкого вреда здоровью“ и „оставление места аварии“, — разъясняет пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Чтобы нынешний мэр и бывший сотрудник органов по каким-либо причинам не избежал наказания, за ходом дела следит руководство Главного управления МВД по Свердловской области.

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Фото: Depositphotos, личная страничка Алексея Лиханова в соцсети