Попросивших отремонтировать дорогу отправили к Папе Римскому

«Сотрудник» Управления по капстроительству Астраханской области отправил жителей, требующих ремонта дороги, к Папе Римскому и посоветовал пить.

Судя по IP-адресу, взломщик находился в Москве

Во время переписки, темой которой был ремонт дороги Козлово — Мултаново, с представителем Управления по капитальному строительству Астраханской области жители села Разбугорье получили странный совет.

В ответ на просьбу отремонтировать дорогу неизвестный сначала отправил представителя жителей села Динияра к Папе Римскому, пожелав при этом удачи, после чего дал совет пить, если делать нечего. Скриншоты этих хамских ответов были опубликованы в Сети, после чего последовала незамедлительная реакция руководства Управления по капстроительству Астраханской области. Оказывается, почтовый ящик учреждения был взломан неустановленным злоумышленником, находящимся в Москве или использующим московский IP-адрес.

«ГКУ АО Управление по капитальному строительству Астраханской области сообщает, что 27.10.2018 электронный почтовый ящик учреждения был взломан неустановленным лицом. Все комментарии в этот день были направлены якобы от лица учреждения с IP-адреса, который не принадлежит ГКУ АО „УКС АО“. IT-службой было установлено, что постоянной сессией с мобильного приложения был подключен мобильный клиент в г. Москва», — приводит объяснение директора Управления по капстроительству Астраханской области Ирины Хватковой радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, Ирина исключила возможность использования своими подчиненными рабочей почты в выходные дни, а также сообщила, что сотрудников с упомянутыми именем и фамилией в управлении не числится.

«Сообщаем, что в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка рабочим временем в учреждении являет с 8:30 до 17:30 с понедельника по пятницу. Поэтому любые комментарии по вопросам деятельности учреждения не могут быть даны в выходной день (27.10.2018 — суббота)», — пишет в своем официальном ответе Ирина Хваткова.

Также директор проинформировала, что ее управлением принято решение о поэтапном капитальном ремонте упомянутой дороги, а все необходимые встречи с местными жителями уже проведены.

В других странах хакеры, наоборот, выступают на стороне граждан, снабжая их, например, бесплатным бензином.

МЧС РФ предупредило россиян о высокой степени вероятности хакерских атак на их автомобили.

Фото: Depositphotos, социальные сети