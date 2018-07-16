Хакеры сделали АЗС бесплатной. Они Робин Гуды?

В США хакеры взломали одну из заправочных станций, которая после их вмешательства начала выдавать топливо без оплаты.

Случай произошел в Детройте в конце июня, но известно о нем стало только сейчас. АЗС проработала в бесплатном режиме около полутора часов, «халявный» бензин получили как минимум несколько водителей. Владельцы заправки говорят, что за это время было слито более двух тысяч литров топлива, а ущерб составил 1800 долларов.

Оператор станции прекрасно видел, что происходит, но система не давала ему остановить раздачу топлива. В итоге ему удалось найти запасной комплект ключей и перекрыть подачу топлива, сообщает телеканал WJBK. После этого он вызвал полицию.

В полиции подтвердили информацию о взломе оборудования на АЗС, но отказались давать какие-либо комментарии.

Эксперты по безопасности говорят, что оборудование большинства заправок плохо защищено от хакерских атак, и на взломанной АЗС, вероятнее всего, колонки были переведены в режим отладки, при котором они не реагируют на команды контрольно-кассового оборудования.

В Сети есть множество видео с инструкциями по взлому автозаправок, а производители оборудования лишь сегодня озаботились его защитой от атак хакеров. Дело в том, что этот сегмент довольно узок и замкнут, а вся служебная информация, например, пароли, крайне редко попадает в руки злоумышленников. Правда, эксперты компании TrendMicro еще три года назад предупреждали о том, что из-за подключения многих АЗС к интернету взломы заправок по всему миру неизбежны.

В прошлом году ФСБ обнаружила, что на десятках АЗС в России использовалось вредоносное ПО, позволяющее слить бензин в обход контрольного и кассового оборудования.

Росстандарт совместно с Роскачеством намерены провести массовые проверки АЗС в России.

Фото: Егор Алеев/ТАСС