Верховный суд признал незаконным арест основателя Smotra.ru

Видеоблогер Эрик Китуашвили по прозвищу Давидыч просидел два года в СИЗО зря.

Эрик Китуашвили

Согласно решению Верховного суда РФ, содержание блогера и основателя сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили в СИЗО на протяжении почти двух лет является незаконным.

Президиум Верховного суда отменил постановления Мосгорсуда, Тверского и Дорогомиловского судов о продлении ареста «Давидыча», пишет РИА «Новости». Напомним, что блогер провел в СИЗО 22 месяца, с апреля 2016 по январь 2018 года.

Дело о содержании Китуашвили в СИЗО было передано его адвокатами в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал содержание его под стражей незаконным и безосновательным, а также потребовал от российских властей выплатить Китуашвили компенсацию в размере 2100 евро. Со слов адвоката Китуашвили Андрея Ромашова, содержание под стражей было необходимо следствию для давления на подсудимого.

В свете этих событий заместитель генерального прокурора признал решение ЕСПЧ справедливым, но предлагает возобновить производство по делу блогера, который обвиняется в мошенничестве с автостраховками, а также в отмывании денег, что нанесло обществу ущерб на сумму около 10 млн рублей. Эрик Китуашвили был арестован 22 февраля 2016 года, а в этом месяце его приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии. С учетом прибывания в СИЗО сидеть Эрику осталось до конца ноября.

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Фото: ТАСС