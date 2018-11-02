Названы города, где живут самые аккуратные водители

Аккуратнее всего ездят жители Омска (3,77 балла), Красноярска (3,52) и Краснодара (3,42). Это выяснили специалисты «АльфаСтрахования» с помощью сервиса «КаскоЭкономия», который отслеживает манеру езды застрахованных с помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиентов. Система фиксирует все: как часто водитель ускоряется или тормозит, пользуется ли он телефоном за рулем и т.д. После этого она вычисляет, насколько безопасно ездит клиент, и на основании начисленных баллов ему предоставляют скидку на каско. В десятку городов с самыми аккуратными водителями также вошли: Ростов-на-Дону (3,37), Самара (3,23), Казань (3,17), Тюмень (3,12), Волгоград (3,11), Екатеринбург (3,1) и Новосибирск (3,03).
Статистика по автовладельцам, подключенным к сервису «КаскоЭкономия»
|
№
|
Город
|
Рейтинг водителей
|
1
|
Омск
|
3,77
|
2
|
Красноярск
|
3,52
|
3
|
Краснодар
|
3,42
|
4
|
Ростов-на-Дону
|
3,37
|
5
|
Самара
|
3,23
|
6
|
Казань
|
3,17
|
7
|
Тюмень
|
3,12
|
8
|
Волгоград
|
3,11
|
9
|
Екатеринбург
|
3,10
|
10
|
Новосибирск
|
3,03
|
11
|
Санкт-Петербург
|
2,89
|
12
|
Челябинск
|
2,84
|
13
|
Владивосток
|
2,81
|
14
|
Мурманск
|
2,79
|
15
|
Москва
|
2,79
|
16
|
Иркутск
|
2,73
|
17
|
Нижний Новгород
|
2,58
|
18
|
Калуга
|
2,44
|
19
|
Рязань
|
2,43
- Недавно с помощью электронного сервиса покупатели выявили регионы, где больше всего поддельных запчастей.
- С чем большинство россиян связывают личный автомобиль: это для них, в первую очередь, свобода, средство передвижения или что-то еще? Об этом можно прочитать здесь.
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