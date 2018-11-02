Названы города, где живут самые аккуратные водители

Чтобы составить этот рейтинг, специалисты проанализировали манеру езды водителей из 172 городов России и присвоили каждому городу баллы.



Аккуратнее всего ездят жители Омска (3,77 балла), Красноярска (3,52) и Краснодара (3,42). Это выяснили специалисты «АльфаСтрахования» с помощью сервиса «КаскоЭкономия», который отслеживает манеру езды застрахованных с помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиентов. Система фиксирует все: как часто водитель ускоряется или тормозит, пользуется ли он телефоном за рулем и т.д. После этого она вычисляет, насколько безопасно ездит клиент, и на основании начисленных баллов ему предоставляют скидку на каско. В десятку городов с самыми аккуратными водителями также вошли: Ростов-на-Дону (3,37), Самара (3,23), Казань (3,17), Тюмень (3,12), Волгоград (3,11), Екатеринбург (3,1) и Новосибирск (3,03).

Статистика по автовладельцам, подключенным к сервису «КаскоЭкономия»

Город

Рейтинг водителей

1

Омск

3,77

2

Красноярск

3,52

3

Краснодар

3,42

4

Ростов-на-Дону

3,37

5

Самара

3,23

6

Казань

3,17

7

Тюмень

3,12

8

Волгоград

3,11

9

Екатеринбург

3,10

10

Новосибирск

3,03

11

Санкт-Петербург

2,89

12

Челябинск

2,84

13

Владивосток

2,81

14

Мурманск

2,79

15

Москва

2,79

16

Иркутск

2,73

17

Нижний Новгород

2,58

18

Калуга

2,44

19

Рязань

2,43

Фото: depositphotos.com

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые