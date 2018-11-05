В Audi сделали суперкар для нарисованного Уилла Смита

В немецкой компании разработали виртуальную машину для главного героя мультфильма «Камуфляж и шпионаж».

Суперкар создан для главного героя фильма, суперагента Лэнса Стролла, которого явно рисовали с Уилла Смита, который, кстати, и озвучивает его.

Виртуальный суперкар получил имя RSQ e-tron. Как становится понятно из названия, машина создана по мотивам суперкара RSQ, который использовал главный герой Уилла Смита в фильме «Я, робот». Приставка e-tron означает, что машина оснащена электрической силовой установкой.

Дизайн мультяшного суперкара пересекается с серийным суперкаром Audi R8 и концептом PB18 e-tron. Последний был оснащен электрической силовой установкой с тремя электромоторами суммарной мощностью 680 л.с. с возможностью кратковременного повышения до 775 л.с. Питание обеспечивалось твердотельными батареями емкостью 95 киловатт-часов.

Мультяшный суперкар Audi RSQ e-tron получил систему автономного вождения, проекционный экран вместо приборной панели и множество «шпионских» приспособлений.

Выход в прокат мультфильма «Камуфляж и шпионаж» намечен на весну следующего года.

В сентябре Audi представила свой первый серийный электромобиль: кроссовер e-tron quattro.

В будущем немцы могут изменить свой фирменный логотип: компания зарегистрировала за собой новые товарные знаки.

Фото: Audi

Видео: YouTube