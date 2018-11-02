В Австрии электрокарам разрешат ездить на 30 км/ч быстрее, чем автомобилям с ДВС

В этой европейской стране решили таким образом продвигать электромобили: определены дороги, по которым уже с 2019 года обычные машины смогут ездить со скоростью не более 100 км/ч, а скоростной лимит для электрокаров составит 130 км/ч.

Так правительство Австрии хочет повысить привлекательность электрического транспорта, полагая, что таким образом защищает экологию от вредных выбросов. Речь идет об определенных участках автомагистралей, где разрешенный скоростной лимит составляет 130 км/ч, но по соображениям экологии он может быть постоянно или временно снижен до 100 км/ч. А поскольку электромобили не производят вредных выбросов, то они продолжат ездить по тем же дорогам со скоростью 130 км/ч.

Эта мера будет, в основном, затрагивать участки дорог, которые проходят через особо загрязненные районы. Это положение должно вступить в силу уже в 2019 году. Специальное разрешение для электромобилей распространится на 440 километров австрийских дорог, что составляет около 20% всей сети скоростных автомагистралей страны. Стоит отметить тот факт, что около 80% вырабатываемой электроэнергии в стране приходится на гидроэнергетику и другие возобновляемые источники.

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