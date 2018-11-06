Стоящий на учете пьяница получил права в Подмосковье

Прокуратура подмосковного Лыткарино обнаружила, что один из жителей города имеет водительские права и регулярно ездит на автомобиле несмотря на то, что стоит на учете в наркодиспансере.
Каким образом клиент врача-нарколога смог получить все необходимые для водительских прав справки, неизвестно. Как пишут «Вести Подмосковья», для восстановления справедливости прокуратурой в суд был направлен иск с требованием признать водительское удостоверение алкоголика недействительным. Суд требование удовлетворил, а исполнение решения суда теперь на контроле у прокурора.
Об иных действиях со стороны прокуратуры Лыткарино не сообщается. В частности, ничего не известно, например, о расследовании или выявлении замешанных в подлоге лиц среди медиков или даже сотрудников ГИБДД.
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