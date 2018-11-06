В каких городах водители больше времени проводят за рулем. Исследование

Определить манеру езды клиентов страховщики смогли благодаря телематической системе.

Выяснилось, что больше всего времени за рулем проводят водители Волгограда, Москвы и Казани. Для этого специалисты «АльфаСтрахования» совместно с компанией Raxel Telematics проанализировали манеру езды водителей из 172 городов России, подключившихся к программе «КаскоЭкономия».

Волгоградцы проводят за рулем в среднем 2,1 часа в день, жители Москвы — 1,92 часа, Казани — 1,91 часа, Краснодара — 1,81 часа, Иркутска — 1,8 часа. В десятку городов с заядлыми автомобилистами также вошли Новосибирск, Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Калуга.

Статистика по автовладельцам (по месту проживания), которые больше всего времени проводят за рулем



№ Город Среднее время за рулем в течение дня, ч 1 Волгоград 2,10 2 Москва 1,92 3 Казань 1,91 4 Краснодар 1,81 5 Иркутск 1,80 6 Новосибирск 1,79 7 Тюмень 1,68 8 Санкт-Петербург 1,66 9 Екатеринбург 1,56 10 Калуга 1,52 11 Самара 1,46 12 Ростов-на-Дону 1,37 13 Нижний Новгород 1,22

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