В каких городах водители больше времени проводят за рулем. Исследование

Выяснилось, что больше всего времени за рулем проводят водители Волгограда, Москвы и Казани. Для этого специалисты «АльфаСтрахования» совместно с компанией Raxel Telematics проанализировали манеру езды водителей из 172 городов России, подключившихся к программе «КаскоЭкономия».
Волгоградцы проводят за рулем в среднем 2,1 часа в день, жители Москвы — 1,92 часа, Казани — 1,91 часа, Краснодара — 1,81 часа, Иркутска — 1,8 часа. В десятку городов с заядлыми автомобилистами также вошли Новосибирск, Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Калуга.
Статистика по автовладельцам (по месту проживания), которые больше всего времени проводят за рулем
|
№
|
Город
|
Среднее время за рулем в течение дня, ч
|
1
|
Волгоград
|
2,10
|
2
|
Москва
|
1,92
|
3
|
Казань
|
1,91
|
4
|
Краснодар
|
1,81
|
5
|
Иркутск
|
1,80
|
6
|
Новосибирск
|
1,79
|
7
|
Тюмень
|
1,68
|
8
|
Санкт-Петербург
|
1,66
|
9
|
Екатеринбург
|
1,56
|
10
|
Калуга
|
1,52
|
11
|
Самара
|
1,46
|
12
|
Ростов-на-Дону
|
1,37
|
13
|
Нижний Новгород
|
1,22
- Также благодаря телематической системе удалось выяснить, водители каких городов ездят наиболее аккуратно.
- С помощью электронного сервиса сами покупатели назвали регионы, где больше всего поддельных запчастей.
Фото: depositphotos.com
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