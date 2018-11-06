В каких городах водители больше времени проводят за рулем. Исследование

Определить манеру езды клиентов страховщики смогли благодаря телематической системе.

Выяснилось, что больше всего времени за рулем проводят водители Волгограда, Москвы и Казани. Для этого специалисты «АльфаСтрахования» совместно с компанией Raxel Telematics проанализировали манеру езды водителей из 172 городов России, подключившихся к программе «КаскоЭкономия».

Волгоградцы проводят за рулем в среднем 2,1 часа в день, жители Москвы — 1,92 часа, Казани — 1,91 часа, Краснодара — 1,81 часа, Иркутска — 1,8 часа. В десятку городов с заядлыми автомобилистами также вошли Новосибирск, Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Калуга.

Статистика по автовладельцам (по месту проживания), которые больше всего времени проводят за рулем

Город

Среднее время за рулем в течение дня, ч

1

Волгоград

2,10

2

Москва

1,92

3

Казань

1,91

4

Краснодар

1,81

5

Иркутск

1,80

6

Новосибирск

1,79

7

Тюмень

1,68

8

Санкт-Петербург

1,66

9

Екатеринбург

1,56

10

Калуга

1,52

11

Самара

1,46

12

Ростов-на-Дону

1,37

13

Нижний Новгород

1,22

Фото: depositphotos.com

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