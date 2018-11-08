Полицейские силой выволокли водителя из машины из-за непристегнутого ремня

Блюстители закона утверждали, что водитель не был пристегнут, как и его пассажирка, которая и снимала этот инцидент. Произошло это в США, а рассвирепели полицейские из-за того, что водитель отказался им подчиниться…

Утверждается, что весь сыр-бор произошел из-за непристегнутых ремней безопасности, хотя проверить это не представляется возможным, так как к моменту инцидента и водитель, и пассажир уже были пристегнуты. Когда полицейская машина нагнала автомобиль с нарушителями, стражи закона потребовали водителя открыть окно, тот не подчинился, полагая, что ничего не нарушил. Его предупредили по меньшей мере восемь раз, что если он не опустит стекло, они его разобьют, а водителя арестуют. После этого офицеры действительно выбили окно, схватили 41-летнего Филиппа Пейджа за руку и выволокли из автомобиля, а его 29-летняя пассажирка Анджела Фишер-Херрара снимала все это на камеру мобильного телефона, звонила в службу 911 и умоляла их не сломать ему руку.

Начальник полиции штата Нью-Мексико Пит Кассетас заявил, что Пейдж мог избежать инцидента, если бы «подчинился правилам».

«Я поддерживаю своих офицеров: после нескольких предупреждений они начали действовать, и это нормально. Мы выбили окно и вытащили водителя из машины не потому, что он не был пристегнут, а потому, что не подчинился полиции», — объяснил Кассетас.

В результате водитель и его спутница были арестованы за сопротивление офицерам полиции, за то, что скрывали свои личности и в момент задержания звонили в службу 911, чтобы сообщить заведомо ложную информацию. А также за то, что ехали не пристегнувшись ремнями безопасности. Интересно, а как бы в подобном случае действовали сотрудники ГИБДД?

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Фото, видео: YouTube