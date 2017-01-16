Lincoln Aviator предупредит водителя о непристегнутом ремне... симфонической музыкой!

Создатели бренда решили, что предупреждающие сигналы автомобиля (например, о непристегнутом ремне безопасности и т.п.) должны не просто назойливо пикать и пиликать, а благородно звучать, как инструменты симфонического оркестра.

(Так создавались мелодии для автомобиля.)

Знаете ли вы, как порой создаются мелодии предупреждающих сигналов в автомобиле? Например, что приоткрыта дверь, остались включенными фары, открыта крышка топливного бака, не пристегнут ремень безопасности или мало топлива в баке? А вот как — музыканты играют, мелодию записывают, оцифровывают и «отдают» в пользование автомобилю. По крайней мере так поступили при создании нового кроссовера Lincoln Aviator, где однообразные предупреждающие сигналы вывели на новый, симфонический уровень.

(И вот что в конечном итоге получилось.)

Дженнифер Прескотт, ответственная за «гармонию в автомобиле» в роскошном бренде Lincoln (принадлежит Форду), рассказывает, что когда она впервые предложила музыкантам создать мелодии для машин, те решили, что она сумасшедшая. Были это ни много ни мало музыканты Детройтского филармонического оркестра, и ее просьба действительно оказалась необычной. Вместо синтетических и скучных звуковых сигналов Дженнифер попросила записать музыкальные аранжировки для различных акустических предупреждений, которые должны отличаться от поднадоевших монотонных звуков.

И музыканты с поставленной задачей справились, а что получилось, можно услышать, прокрутив ролик. Звуковые предупреждения имеют несколько уровней громкости — сначала информирующий звук, потом он усиливается и под конец становится отчетливо предупреждающим. В целом же, будущие владельцы смогут наслаждаться 25 различными звуковыми комбинациями, созданными музыкантами. Стоит отметить, что сделали они это с большим удовольствием, заинтересовавшись возможностью соединить живое звучание с автомобильными технологиями.

Премьера серийного семиместного кроссовера Lincoln Aviator должна состояться 28 ноября в Лос-Анджелесе. Предсерийную версию автомобиля показали весной этого года на Нью-Йоркском автосалоне.

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Видео: YouTube