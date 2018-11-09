Девушка сбила троих подростков, перепутав газ с тормозом

Этот случай попал на видео. К счастью, все остались живы, хотя подростки и получили травмы.

В подмосковных Бронницах девушка, перепутав педали газа и тормоза, ухитрилась сбить троих подростков. На видео легковушка, миновав поворот, вдруг набирает скорость и сбивает подростков, идущих по обочине дороги. Как рассказали очевидцы, после столкновения женщина сказала: «Извините, ребята!». А потом: «Ой, машину разбила, как жалко...»

Молодых людей направили в больницу, юношей после обследования отпустили домой на амбулаторное лечение, один из них получил черепно-мозговую травму. Девушка пострадала сильнее всех, ее оставили в больнице.

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Фото, видео: vk.com