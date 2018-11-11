Мигрирующий лосось вызвал дорожный затор

В этом году путь миграции лосося к местам нереста прошел через автомобильное шоссе.

В Сети появились удивительные кадры, снятые на одной из дорог возле реки Скокомиш в штате Вашингтон. На видео кета буквально ползком пересекает дорогу, провоцируя небольшие дорожные пробки. Обычно кета поднимается по этой реке, чтобы добраться до ручьев, где можно нереститься, как правило в ноябре.

Со слов местных жителей, такая миграция через дорогу наблюдается в те года, когда река Скокомиш разливается из-за дождей. Рыба идет против течения паводковых вод, которые переливаются через шоссе.

Кета является самой многочисленной разновидностью тихоокеанского лосося, но в Национальном управлении исследования океанов и атмосферы указывают на две популяции кеты, которые находятся на грани исчезновения. Одна из них нерестится в истоках реки Колумбия, а другая проходит через канал Худ, впадающий в реку Скокомиш. Неясно, являются ли наши дорожные нарушители частью вымирающей популяции, но их поведение определенно представляет угрозу для людей, в частности автомобилистов, которые боятся задавить рыбу на дороге.

Большинство из мигрирующих по реке Скокомиш рыб — это лосось из питомника, поэтому их смерть не влияет на общую популяцию. В то же время стоит задуматься, как человек влияет на жизнь животных, возводя в их среде обитания непродуманные постройки. Например, дороги без удобных для рыб водных дренажей.

Фото, видео: YouTube