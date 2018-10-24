Медведь в лесу разгромил Ниву охотников

В соцсетях появилось видео последствий нападения косолапого на машину охотников.

Уже давно замечено, что мишки неравнодушны к технике, но этот зверь, похоже, испытывал особенную личную неприязнь к людям. И немудрено, ведь это были охотники. Когда они через пять часов вернулись к своему автомобилю, вместо него увидели груду искореженного металла. Зверь походил по крыше, капоту, разбил стекла, растерзал все, что можно, в салоне.

Хорошо еще, что люди не застали этого вандала! Но когда они оправились от потрясения, перед ними встал вопрос, как им теперь возвращаться обратно, ведь заехали они, похоже, далековато? Видео происшествия можно посмотреть по ссылке. Ввиду обилия ненормативной лексики, которой сопровождался подсчет убытков, мы не можем разместить его на нашем сайте. Но медведь, кажется, оказался с юмором. Единственной вещью, которую он не тронул, стал чехол для ружья. Возможно, это пока лишь предупреждение от косолапого.

Фото: Depositphotos