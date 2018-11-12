Побег из Рая сквозь пламя ада попал на видео

Спасаясь из горящего города, погибли пять человек. Авторам ролика повезло — они сбежали и опубликовали видео прорыва сквозь пламя.

В Северной Калифорнии США в районе города Парадайз (переводится как Рай) горит лес. Пожар распространяется настолько быстро, что всего за один день он охватил 28 гектаров леса. У местных спасателей нет времени тушить огонь, так как все силы брошены на спасение людей: в Раю проживает около 30 000 человек, и все они оказались в очаге пожара.

Жительница Рая Бринн Пэррот Чатфилд бежала из огня на автомобиле вместе со всей своей семьей. Ей удалось прорваться, а полученным опытом она решила поделиться на своей страничке в соцсети. К сожалению, пятеро ее земляков погибли в огне, пытаясь проехать сквозь пламя на автомобилях. Главным оружием Бринн против стихии стали ее спокойствие и сосредоточенность. Эксперты также советуют готовиться к подобным ситуациям заранее. Это несложно: оговорите место сбора и установите пути отхода, также распределите заранее обязанности (кто спасает документы, а кто кошку или собаку). Надеемся, что подобные договоренности вам не пригодятся, тем не менее, как видите, стоит потратить на них несколько минут вашего времени.

Фото, видео: YouTube