На трассе М-4 произошла массовая авария. Есть жертвы

В массовом ДТП, которое произошло на 1070-м километре трассы М-4 «Дон», погиб один человек, ранено двое. Авария практически парализовала движение в одну сторону. Несмотря на то, что все произошло днем, сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожных служб до сих пор продолжают ликвидацию последствий.
По предварительным данным, авария случилась из-за снегопада, который сегодня обрушился на Ростов-на-Дону и область. Большинство водителей еще не успели переобуться, и это вкупе со сложными дорожными условиями в регионе стало причиной множества мелких аварий, а по данным Яндекса, пробки достигли 9-балльной отметки.
В МЧС и ГИБДД региона порекомендовали водителям воздержаться от поездок на автомобилях сегодня и завтра, так как снегопад в Ростовской области продлится и ночью.
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Фото: МЧС по Ростовской области
Видео: YouTube
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