На трассе М-4 произошла массовая авария. Есть жертвы

Из-за неожиданного снегопада на дороге столкнулось более 15 автомобилей. Авария произошла между Аксаем и Краснодаром в Ростовской области.

В массовом ДТП, которое произошло на 1070-м километре трассы М-4 «Дон», погиб один человек, ранено двое. Авария практически парализовала движение в одну сторону. Несмотря на то, что все произошло днем, сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожных служб до сих пор продолжают ликвидацию последствий.

По предварительным данным, авария случилась из-за снегопада, который сегодня обрушился на Ростов-на-Дону и область. Большинство водителей еще не успели переобуться, и это вкупе со сложными дорожными условиями в регионе стало причиной множества мелких аварий, а по данным Яндекса, пробки достигли 9-балльной отметки.

В МЧС и ГИБДД региона порекомендовали водителям воздержаться от поездок на автомобилях сегодня и завтра, так как снегопад в Ростовской области продлится и ночью.

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Фото: МЧС по Ростовской области

Видео: YouTube