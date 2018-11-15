В Сети продают Волгу за 3,7 миллиона

Речь о сумме в рублях, но все равно цена немалая. Впрочем, любители раритета полагают, что она адекватная. Вопрос в том, найдется ли богатый фанат такой машины.

На одном из сайтов автомобильных объявлений предлагают к продаже полностью восстановленный автомобиль ГАЗ-24 1973 года выпуска и просят за него ровно 3 737 388 рублей. Особенно в цене удивляет 388 рублей в конце. В описании указано, что работы по реставрации и восстановлению проводили инженеры Горьковского автомобильного завода в цехах предприятия. Автомобиль находится в идеальном состоянии, детали все оригинальные. Уверяют, что данный экземпляр бережно хранится в частной коллекции. Этот седан был выпущен в 1973 году и с тех пор накатал всего 310 километров. ГАЗ-24 оснащен 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 85 л.с. и механической коробкой передач. Висит объявление о продаже почти месяц, пока покупателей не нашлось, но это и понятно — товар на большого любителя советских машин и при этом довольно денежного.

На сайте объявлений также был замечен Opel, который принимал участие в съемках фильма «Под куполом цирка» 1989 года.

А еще предлагали «кожаный» автомобиль, салон которого отделан мехом. Готовили его для Бориса Березовского, но прокатиться на нем тому так и не довелось.



Фото: auto.ru