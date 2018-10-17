В Сети продают автомобиль из фильма «Под куполом цирка». Очень дорого!

Автомобиль, конечно, раритетный, с историей и все такое. Но просят за него 2,1 млн рублей. Однако!



Несерийный автомобиль с историей появился в продаже на Юле Авто. По утверждению продавца, Adam Opel принимал участие в съемках фильма «Под куполом цирка» 1989 года. Помните эту замечательную комедию с Пуговкиным? Любящие друг друга цирковые артисты Ирина и Максим никак не могут соединиться, постоянно выясняя отношения. В целом фильм так бы и остался рядовым, если бы не блистательная игра Михаила Пуговкина, сыгравшего преподавателя циркового училища Данила Трофимовича Рассохина.

Что же касается автомобиля 1940 года выпуска, то он ярко-красного цвета, с пробегом всего в 10 тыс. км. Двигатель — 1,4 л мощностью 58 л.с., привод — задний. Владельцев по документам значится всего два. Сочинец оценил авто в 2,1 млн рублей, но цена не окончательная. Торг, как говорится, возможен.

Фото: Юла Авто
В Сети продают автомобиль из фильма «Под куполом цирка». Очень дорого!

В Сети продают автомобиль из фильма «Под куполом цирка». Очень дорого!

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