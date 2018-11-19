Самоотверженный отец скользит по льду ради дочки

Чего только не сделешь ради любимого ребенка! Это наглядно продемонстрировал папа-автовладелец с Аляски.

В пояснении к видео мать семейства отмечает, что их 3-летняя дочка давно мечтала о детской кухне. Наконец, родители смогли забрать габаритную игрушку из дома бабушки, но всю ночь и следующее утро шел ледяной дождь. На улице буквально все было покрыто льдом 6-миллиметровой толщины, даже детская кухня, так и оставшаяся в багажнике пикапа. Кайл, будучи удивительно преданным отцом, решил все же порадовать дочку в это ледяное Воскресенье, несмотря на непогоду.

Дом семейной пары находится на пригорке. И пока мужчина доставал игрушку, жена с дочкой на крыльце его подбадривали. Когда казалось, что все получилось, он выронил игрушку и скользнул по дороге вниз.

Эти люди живут в маленькой деревушке в пригороде Анкориджа (Аляска) и давно привыкли к капризам сурового климата. Тем не менее это был один из худших ледяных дождей за последние несколько лет. В конце концов все завершилось благополучно, и ребенок был счастлив.

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Видео: YouTube