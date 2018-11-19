Российский прототип стал лучшим в гонке на выносливость в Шанхае

В Шанхае завершился пятый этап суперсезона 2018–2019 Чемпионата мира по гонкам на выносливость (FIA REC), на котором экипаж SMP Racing в составе Михаила Алёшина, Виталия Петрова и Дженсон Баттона на российском автомобиле BR1 финишировал на третьем месте и стал лучшим среди негибридных прототипов.

Болид экипажа №11 под управлением пилотов Виталия Петрова, Михаила Алешина и Дженсона Баттона.

В гонке принимали участие два российских автомобиля BR1 команды SMP Racing: прототип №11 стартовал с седьмого места, автомобиль под номером 17 в составе Егора Оруджева, Матевоса Исаакяна и Стефана Сарразана — с четвертого. Гонка проходила в сложных дождевых условиях, и первые три часа пилоты провели, преимущественно следуя за машиной безопасности и под красными флагами.

Во второй половине заезда погодные условия улучшились, что позволило возобновить полноценную гонку. Первый отрезок за рулем прототипа BR1 №11 проводил Дженсон Баттон. Он смог опередить Бруно Сенну (Rebellion Racing) в битве за второе место, но затем уступил позицию гибридному прототипу Toyota Gazoo Racing.

Болин №17 под управлением Егора Оруджева, Матевоса Исаакяна и Стефана Сарразана.

Принявший смену Михаил Алёшин продолжал вести борьбу в первой тройке. Он показывал хороший темп и несколько кругов держался на расстоянии пяти секунд позади Toyota Фернандо Алонсо. Заключительную часть гонки в экипаже №11 провел Виталий Петров, он же и привёл автомобиль к финишу первым среди негибридов.

Экипаж SMP Racing №17 первые три часа гонки шел на третьем месте, но потом на автомобиле возникли технические неполадки, вследствие чего несколько минут машина была вынуждена провести в боксах. На трассу прототип вернулся седьмым, но за 20 минут до конца марафона, когда дождь заметно усилился, прототип №17 попал в аварию, что стало причиной появления машины безопасности. В гонке экипаж Оруджева, Исаакяна и Сарразана был классифицирован 34-м.

Пилоты болида №11 (слева направо) — Михаил Алешин, Виталий Петров и Дженсон Баттон со своими трофеями.

Экипаж Виталия Петрова, Михаила Алешина и Дженсона Баттона на рестарте выдержал прессинг со стороны соперников, смог увеличить отрыв от них и в сложных дождевых условиях финишировать на третьем месте.

Это второй подиум в этом сезоне для команды SMP Racing после третьего места Егора Оруджева и Стефана Сарразана в гонке «6 часов Сильверстоуна».

«6 часов Шанхая» стала финальной гонкой FIA WEC в этом календарном году, но до конца сезона остаётся ещё три этапа, которые пройдут в 2019-м. Следующий этап Чемпионата мира по гонкам на выносливость — «1000 миль Себринга» — пройдёт 15 марта в США.

Фото: SMP Racing