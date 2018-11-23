Конкурент беспилотника Яндекса проехал от Питера до Казани

Беспилотный автомобиль StarLine проехал 2500 километров за 10 дней из Санкт-Петербурга до Казани.

Беспилотный автомобиль StarLine

Путь беспилотного автомобиля StarLine пролегал через 13 городов, жителям которых предлагалось принять участие в его тест-драйве.

За рулем беспилотного автомобиля StarLine

В ходе испытания беспилотника выяснилось, что на трассах он способен развивать скорость до 80 км/ч. Разгоняться быстрее не позволяет плохое качество разметки и ее отсутствие. Согласно заявлениям разработчиков, в данный момент они трудятся над режимом, который позволит автомобилю ездить в условиях полного отсутствия разметки и при плохой погоде. Во время движения система непрерывно анализирует окружающую обстановку при помощи технического зрения, лидара, а также радаров и принимает те или иные решения. С чем система пока не может справиться, так это с перекрестками и съездами с автомагистралей. Для проезда подобных участков требуется вмешательство оператора, то есть водителя.

Устройство беспилотного автомобиля StarLine

Также трудности возникли с распознаванием дорожного полотна: его не всегда получалось определить как дорогу. Другой проблемой стал большой объем поступающей информации, на обработку которого уходило слишком много времени. Это мешало оперативному принятию системой решений.

Все выявленные недостатки будут устраняться участниками проекта, который ведется НПО «СтарЛайн», участвующего в программе освоения всех пяти уровней автономности транспортных средств и должен популяризовать российскую науку.

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Фото, видео: СтарЛайн