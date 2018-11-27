В «Лаборатории Касперского» рассказали, как хакеры могут воздействовать на автомобили

В современном автомобиле установлены десятки компьютеров, и каждый из них может быть атакован извне.

В то время как многие люди и те, что занимаются производством автомобилей и их клиенты, по-прежнему озабочены тем, что транспортные средства могут ограбить или угнать, преступники становятся все более изощренными и разрабатывают новые криминальные технологии для своего обогащения.

В свое время жуткую, но вполне осязаемую картинку «нарисовало» британское издание «Телеграф». Представьте солнечное апрельское утро, например, 2020 года. Вы едете в своем автомобиле и в какой-то момент понимаете, что что-то с ним не так. Внезапно 20-дюймовый сенсорный экран «умирает», потом начинает мерцать, но вместо обычной карты навигатора на нем появляется сообщение: «Компьютер вашего автомобиля заблокирован. Мы контролируем ваши данные, тормоза и рулевое управление. Чтобы разблокировать компьютер, вы должны перечислить нам „вознаграждение“ в размере 200 долларов США». Ну и далее следует описание, как это сделать и на какой электронный кошелек. Скажете, фантастика? Это происходит с персональными компьютерами, и тут лишь вопрос времени, когда «плохие парни» заберутся в вашу машину.



«Сейчас, наверное, все крупные физические системы — от заводов и пароходов до автомобилей — управляются компьютерными системами, которые еще и напрямую или опосредованно соединены с интернетом. Как думаете, сколько компьютеров стоит в машине? Шестьдесят в среднем. Каждый чем-то управляет, и каждый, теоретически, может быть подвержен внешней кибератаке», — рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Александр Моисеев.

Специалисты «Лаборатории» сейчас работают с несколькими европейскими автопроизводителями. Бренды, правда, называть они не имеют права. В автомобилях этих компаний они изучают уязвимые места, проводя аудит всех устройств.

По мнению профессионалов, хакеры в ближайшей перспективе будут пытаться активнее воздействовать на автомобили через внешние источники, то есть, например, заражать вирусами смартфоны владельцев и манипулировать приложением, которое управляет различными функциями машины.

Помните, как два программиста из США Чарли Миллер и Крис Валасек еще в 2015 году показательно легко захватили управление автомобилем Jeep Cherokee? Автомобиль по воле извне тормозил, разгонялся, у него опускались и поднимались стекла, включались фары и происходило еще много других «чудес».

После этого автопроизводители, поняв масштаб угрозы, объединились и создали Центр передачи и анализа информации (ISAC), целью которого являются сбор данных о кибератаках на автомобили и разработка способов противодействия.



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