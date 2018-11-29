Водители транспортных средств с шипованной резиной больше не обязаны устанавливать знак «Шипы» на автомобили, говорится в постановлении правительства.
Обязанность устанавливать такой знак появилась давно, но в марте 2017 года постановлением правительства №333 в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, был внесен пункт 7.151, запрещающий эксплуатацию транспортного средства в случае отсутствия такого знака. Штраф за это нарушение составил 500 рублей. Эта норма принималась исключительно с заботой о самих водителях, но просуществовала недолго.
Чуть меньше года потребовалось, чтобы понять, что:
«Знак „Шипы“ потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.). Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий».
Хуже всего придется коммерсантам, которые наштамповали множество таких знаков. Впрочем, по желанию автовладельцы по-прежнему могут его устанавливать, только теперь их к этому никто не обязывает.
- Автовладельцы, вынужденные клеить такие значки на свои автомобили, зачастую подходили к процессу с огоньком и выдумкой.
- В прошлом году мы проводили опрос, в ходе которого выяснилось, что 57% наших читателей установили необходимый знак на свой автомобиль.
Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
Читать комментарии (26)