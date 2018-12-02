Рекламный провал: Chevrolet Silverado сломался посреди катка

Выехавший на лед во время рекламной паузы пикап сломался посреди хоккейной площадки.

General Motors преследуют неудачи. То в адрес компании нелестно высказывается Дональд Трамп, то рекламная акция заканчивается провалом.

Являясь официальным автомобилем крытой многофункциональной арены Little Caesars Arena, расположенной в Детройте (штат Мичиган, США), Chevrolet решил использовать второй перерыв в хоккейном матче Detroit Red Wings для рекламы пикапа Silverado Trail Boss. У этой модификации внушительный клиренс и внедорожный пакет Z71, включающий в себя блокировку заднего дифференциала. Но пикап сломался на глазах у многотысячных трибун, едва выехав на лед.

Автомобиль простоял посреди площадки почти весь перерыв, а техника, готовящая лед к третьему периоду, была вынуждена кружить вокруг пикапа. Что именно сломалось в автомобиле — неизвестно. Возможно, подвела система полного привода, не выдержав длительных пробуксовок, а может автомобиль заглох, как пишут в Твиттере некоторые очевидцы. В конце концов Trail Boss тронулся с места под аплодисменты зрителей и осторожно покинул хоккейную площадку.

Неловко вышло, но зрителей это, кажется, нисколько не смутило.

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Фото, видео: Twitter, YouTube