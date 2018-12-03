Новый год не за горами! Первый праздничный флэшмоб

В первый день зимы рыбинские автомобилисты устроили флэшмоб — как напоминание о надвигающемся всеми любимом празднике. На парковке составили гигантскую елку из 66 машин с включенными фарами и аварийками, а происходящее снимали с квадрокоптера.
Госавтоинспекция с терпением отнеслась к массовой акции. Организаторы хотели даже украсить автоель «звездой» из машины с мигалкой, но не сложилось. Тем не менее праздничное настроение от просмотра видеосюжета обеспечено! Ждем новогоднего креатива из других регионов.
- В прошлогоднем грандиозном флэшмобе, устроенном автомобилистами Читы, участвовало 170 автомобилей. Венчала композицию звезда, построенная из автомобилей ДПС.
- В 2016 году астраханские автолюбители «слепили» из автомобилей чудесного снеговика.
Фото: vk.com/el_pravdo
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