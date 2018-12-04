Потеря колеса и стремительный полет попали на видео

Это надо видеть: потерявший колесо и управление тяжелый внедорожник слетел с горы, чудом избежав аварии.

Что может случиться, если у автомобиля на полном ходу вдруг оторвется колесо? В Сети появилось очень интересное видео, дающее ответ на этот вопрос.

Случилось это в Канаде: у тяжелого черного внедорожника Cadillac Escalade вдруг подвернулось переднее левое колесо. На записи видно, как он сперва подскакивает, видимо, перелетая через разделительную полосу дороги, и исчезает. Но тут же, подпрыгнув снова, появляется и, как подорванный бородатыми партизанами поезд, стремительно летит под откос. За рулем автомобиля сидит водитель явно не робкого десятка. На трех колесах, с безвольно болтающимся четвертым, он ловко объезжает дорожный указатель, слегка дрифтует и, клацнув зубами во время приземления, с невозмутимым видом медленно пересекает перекресток, после чего гордо удаляется, исчезая в зеркале заднего вида. Невозмутимая публика, насладившись зрелищем, степенно разъезжается по своим делам, сохраняя записи в памяти видеорегистраторов.

Судя по всему, у внедорожника сломалась рулевая тяга или рычаг, после чего тяжелый автомобиль потащило влево. По счастливой случайности на пути у машины никого не оказалось и опасная поломка не привела к аварии.

Описание других забавных случаев, происходящих на дорогах и не только, можно найти здесь.

Фото, видео: YouTube