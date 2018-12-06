Мечты, мечты… Вышел новый календарь Pirelli. Снова завораживающий!

Его основная идея — женские мечты, а каждая фотография — словно мини-фильм, в котором увидеть можно многое. Главное, смотреть внимательно.

Летиция Каста — художница, живущая в лофте вместе со своим парнем, в роли которого выступает Сергей Полунин. Оба мечтают об успехе: она — в художественном мире, он — как танцовщик.

В прошлом году фотограф Тим Уокер создал календарь Pirelli по мотивам знаменитого произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» с чернокожими моделями в качестве героев сказки. Реакция на него была неоднозначной, видимо, поэтому в свежем календаре тема повествования стала более человеческой, а поработал над сюжетом британский фотограф Альберт Уотсон. Сквозная линия нового издания — «Сила мечты». Напомним, это 46-й выпуск календаря компании, который давно уже стал вполне самостоятельным и не менее известным продуктом, но в то же время остается хорошей рекламой «материнскому» шинному бренду Pirelli.

В календаре на 2019 год на каждой странице истории персонажей, которых играют Джиджи Хадид в паре с Александром Вэнгом, Джулия Гарнер, Мисти Коуплэнд с Кельвином Ройалом III и Летиция Каста в дуэте с российским артистом балета Сергеем Полуниным.

«Каждая из четырех женщин имеет собственную индивидуальность, четкую цель в жизни и свой образ действий. И все они устремлены в будущее. Поэтому глубинной темой являются „мечты“, но идея, положенная в основу всего проекта, — это повествование посредством четырех „мини-фильмов“», — объясняет Альберт Уотсон смысл своего проекта.

Всего в новом календаре сорок цветных и черно-белых снимков формата 16:9, часть из них вы можете увидеть в нашей фотоподборке.

Лучшие календари прошлого года ищите по ссылке.



Фото: Pirelli