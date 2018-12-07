Поправки в Правила дорожного движения вступят в силу с 14 декабря 2018 года.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2018 года № 1478 в Правила дорожного движения с 14 декабря вносится несколько изменений.

Во-первых, в ПДД появляется понятие «Велосипедная зона». На улицах с велосипедным движением будет действовать ограничение скорости 20 км/ч. Кроме того, велосипедисты будут иметь приоритет перед другими участниками движения и смогут двигаться по всей ширине дороги. Пешеходы смогут пересекать велосипедные зоны где угодно, кроме запрещенных мест, о чем им подскажут новые дорожные знаки и разметка. Также велосипедистам дадут право сквозного проезда в жилых зонах, чего не позволено автомобилям и мототранспорту.

Во-вторых, транспортным средствам официально запретили останавливаться на велосипедных или велопешеходных дорожках. Запрет аналогичен правилам остановки и стоянки возле пешеходных переходов. То есть не ближе пяти метров. Нельзя останавливаться и рядом или непосредственно на съездах с этих дорожек, предназначенных для движения маломобильных граждан.

В-третьих, из Правил исчезнет несостыковка, из-за которой велосипедисты не могли проезжать Т-образные перекрестки с двумя и более полосами, если движение на них разрешалось только налево. Изменения ПДД теперь не запрещают велосипедистам поворачивать налево на подобных участках дорог, если из правой полосы разрешен поворот налево.

В-четвертых, пешеходные переходы, совмещенные с велосипедной дорожкой, могут использоваться велосипедистами, а установленные на них светофоры оснастят сигналами, изображающими и пешехода, и велосипедиста.

Пятое изменение касается островков безопасности, определяемых разметкой 1.16.1. Они теперь будут рисоваться, в том числе, между велосипедными полосами и местами для парковки автомобилей.

Теперь о том, что не касается велосипедистов. Поправки в ПДД разрешают работникам таможни останавливать и досматривать автомобили, но только в зонах, отмеченных знаком «Пункт таможенного контроля».

Кроме того, ПДД привели в соответствие с законом «О безопасности дорожного движения», в котором прописано право автобусов категории МЗ (максимальная масса которых свыше 5 т, имеющим более восьми мест, кроме места водителя) передвигаться по выделенным полосам для маршрутных транспортных средств. Теперь это прописано и в ПДД. Тем автомобилям, которые имеют право передвигаться по выделенным для маршрутных транспортных средств полосам, но не являются автобусами, разрешено отступать от требований знаков 4.1.1 — 4.1.6, 5.15.1 и 5.15.2 («Направления движения по полосам») для того, чтобы они могли продолжить движение по выделенной полосе после пересечения перекрестков.

Все перечисленные поправки в Правила дорожного движения вступают в силу с 14 декабря 2018 года.

С другими изменениями в законах можно ознакомиться здесь.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС