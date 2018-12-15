Упс, пробка! Как скоротать время? Наш опрос

Что вы обычно делаете, когда попадаете в пробки? Деваться особо некуда, а перетерпеть затор как-то надо. Мы предложили на выбор несколько наиболее распространенных занятий, которые помогают скоротать время в автомобиле. И вот что получилось.

Как российские автовладельцы предпочитают проводить время, когда попадают в дорожные пробки, решил выяснить «За рулем» совместно со специалистами аналитического агентства «Автостат». В онлайн-опросе, проведенном в начале декабря 2018 года, приняли участие более 3,3 тыс. респондентов.

Согласно полученным результатам, подавляющее большинство автовладельцев (более 75%) коротают время, слушая в автомобиле радио. Что касается других вариантов ответов, ни один из них не перешагнул порог в 10%. Так, 6% респондентов сказали, что используют время простоев в пробках для медитаций. Чуть меньшее количество (5,6%) опрошенных читают новости в своих смартфонах. А вот порядка 8% автомобилистов заняты развлечениями: 3,9% — поют, а 3,6% — просматривают видеоролики в интернете.

Впрочем, есть и те, кто даже в пробках предпочитает работать, а именно решать вопросы по телефону, хотя таковых совсем немного (3,1%). Еще 2% респондентов в это время просто общаются в мессенджерах. И всего лишь 0,4% приводят свой внешний вид в порядок, подозреваем, что в основном это дамы.

Комментирует редактор отдела испытаний «За рулем» Александр Виноградов.

— Наверное, не буду оригинальным, если скажу, что в пробках я в первую очередь слушаю музыку. Иногда по радио (люблю Rock FM или Maximum), иногда подборку со своего плейлиста. Когда бывает настроение, могу и подпеть. Если затор становится совсем «неприличным», включаю какой-нибудь фильм. Но делаю это, подчеркиваю, только в совсем уж глухой пробке с долгими простоями на одном месте. Такое случается, когда дороги перекрывают ради не знающих отдыха и покоя слуг народа, спешащих сделать нашу жизнь как можно «комфортнее».

Каюсь, в пробках я пользуюсь и телефоном — переписываюсь в мессенджерах или проверяю почту. Но, опять же, стараюсь это делать в неподвижном автомобиле.

С результатами других наших опросов можно ознакомиться по ссылке.



Фото: depositphotos.com