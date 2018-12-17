Неглиже да по морозцу! История одного автобусного рейса

Произошло это в Ангарске. Пассажиры автобуса №2 были сильно удивлены, когда в салон заскочил парень в одних носках.

Голый молодой парень в носках обратился к водителю со словами: «Шеф! Ты меня поймешь! Застукали!». И уточнил, что платить ему нечем, сообщает «Живой Ангарск». Ну насчет денег было понятно и так. Водитель возражать не стал, парень проскочил в конец автобуса, чтобы не «сверкать», доехал до остановки «ДК Лесник», вышел и пошел своей дорогой. Голого мужчину в процессе его передвижений многие снимали на камеры смартфонов и видеорегистраторы, но почему-то никто не поспешил поделиться с ним одеждой. Учитывая, что в этом сибирском городе стоят морозы до 25 градусов.

Что произошло на самом деле, так и осталось неизвестным. Местные СМИ предполагают, что парню пришлось спешно убегать от разгневанного супруга своей любовницы, хотя прямо напротив автобуса располагается психдиспансер.

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Видео: YouTube