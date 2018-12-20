7 человек пострадали из-за неправильного обгона

В аварии пострадали 7 человек. Двое детей и один взрослый были госпитализированы. ДТП случилось сегодня в Палкинском районе Псковской области на 309-м км трассы Санкт-Петербург — Невель: столкнулись микроавтобус Renault и автомобиль Hyundai, водитель которого и нарушил правила дорожного движения.
«Пять пострадавших взрослых и двое детей. Из пяти пострадавших — трое граждане Украины, они отказались от госпитализации. Еще одна женщина тоже отказалась, а одного пострадавшего отвезли в областную больницу. И двое детей — в детской областной больнице. Один ребенок в реанимации, у второго травма, его состояние средней тяжести», — рассказала ТАСС и.о. председателя комитета Псковской области по здравоохранению Марина Гаращенко.
ДТП произошло по вине женщины, управлявшей автомобилем Hyundai, которая пошла на обгон в неположенном месте, но не справилась с управлением. Пока же вина водительницы не доказана.
«По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля Hyundai не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Renault Master», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД по Псковской области.
- С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.
Фото: depositphotos.com
Читать комментарии (4)