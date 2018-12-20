7 человек пострадали из-за неправильного обгона

Kia Ceed SW: универсалы становятся больше

С новым универсалом Kia Ceed я впервые познакомился месяц назад в Милане, на финальном тесте Европейского конкурса Autobest. Приятно, что Kia, в отличие от конкурентов — Тойоты и Форда, уже презентует новинку у нас в России.