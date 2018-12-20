Росавтодор собирается испытывать шумовую разметку

Пилотные участки с шумовой разметкой на разделительных полосах появятся на федеральных трассах уже в следующем году.

В 2019 году на федеральных трассах появятся экспериментальные участки с шумовой разметкой. Сначала нововведение протестируют на трассах М7 «Волга» в Республике Татарстан, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, в Уральском регионе на М5 «Урал», в Сибири — на Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш», сообщили «Известиям» в Росавтодоре.

Такой шумовой разметкой в целях повышения безопасности дорожного движения предполагается оснащать трассы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Это преимущественно однополосные дороги и серпантины. При выезде на такую разметку машину начинает трясти, и водитель получает сигнал, что нужно скорректировать траекторию. Шумовую разметку предполагается наносить на участки, где по каким-то причинам нельзя поставить барьерное или тросовое ограждение. Такую разметку сейчас применяет ГК «Автодор» на платных дорогах, как на разделительной, так и на краевой полосе.

Минтранс порекомендовал региональным властям в целях усиления безопасности перекрасить белые линии, разделяющие встречные полосы движения на трассах, в желтый цвет.

К 2030 году рекомендовано снизить смертность при ДТП до нулевого уровня, а в 2024 году смертность в результате ДТП нужно снизить в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Фото: Митя Алешковский/ТАСС