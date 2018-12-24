Автокалендарь-2019 с девушками: теперь из Беларуси

Это тот случай, когда красотки в одежде вызывают ничуть не меньшее восхищение, чем неглиже. Тут ведь важно, как подать! Эти девушки снялись для календаря SunDay, а одна из них по традиции стала победительницей одноименного автомобильного фестиваля.

Календарь нам прислали белорусские коллеги, и он занял достойное место в коллекции ежегодников. Кроме того, это не просто календарь — девушки, попавшие на его страницы, прошли тщательный отбор. В июле 2018 года более 200 девушек со всей Белоруссии принимали участие в конкурсе красоты автомобильного фестиваля SunDay. 12 самых прекрасных стали героинями календаря, а титул мисс завоевала 20-летняя студентка Маргарита Русак из Пружан. Титул вице-мисс завоевала 21-летняя Юлия Самуйло из Полоцка.

Съемки для календаря велись в день фестиваля рядом с уникальными автомобилями участников, среди которых можно встретить легендарные Chevrolet Corvette Grandsport, Cadillac Eldorado, Audi Quattro и VW Beetle, а также кастомные проекты, такие как грузовик Mazzy и мотоцикл «Гагарин», Ford Mustang мощностью 1000+ л.с. и т.д.

Мисс фестиваля позировала в Audi Quattro. Раллийное купе 1984 года восстановлено в Риге, его мощность около 500 л.с. Вице-мисс позировала на фоне VW Beetle 1965 года.

В июле 2019 года состоится юбилейный, 10-й фестиваль SunDay, организаторы обещают провести его с небывалым размахом и приглашают девушек уже продумывать свои образы на фоне автомобилей.

Прекрасные белоруски впервые в подборку наших автокалендарей попали в декабре прошлого года.

Другие календари с девушками можно найти по ссылке.

Фото предоставлены организаторами фестиваля SunDay