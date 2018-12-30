Городской электрокар-трансформер «теряет» 40 см при одном нажатии кнопки

Проблемы с парковочными местами существуют не только в Европе, но и в Израиле. Поэтому местный стартап City Transformer разработал складной двухместный электрокар.

Ширина транспортного средства может быть сужена до одного метра одним нажатием кнопки. Уже «расширенный», этот городской трансформер визуально напоминает Renault Twizy. Он на 140 см уже, чем среднестатистический легковой автомобиль, но нажатием кнопки можно раздвинуть основание: шасси с запатентованным механизмом складывания способно сжиматься и разжиматься. Автомобиль буквально «втягивается» в себя и может вписаться в парковочное место для мотоцикла.

Трансформер E-compact на одной зарядке преодолевает до 150 км при максимальной скорости около 90 км/ч. Производство чудо-машины планируют наладить в 2020 году. City Transformer сначала будут продавать в Тель-Авиве, потом он может появиться в европейских и азиатских странах. В Европе его можно сертифицировать как квадроцикл.

Израильтяне собираются предложить разные версии своей новинки. Например, открытый автомобиль под названием Fun, а также защищенную от ветра и непогоды закрытую версию и модель для семейного отдыха с двухместным задним сиденьем. Для ремесленников и коммерсантов разрабатывают особый вариант с грузоподъемностью до одной тонны.

Предварительная стоимость базовой модели — около 10 500 долларов, сейчас компания принимает заказы, и когда их количество достигнет 10 тысяч, начнет производство — в Израиле, а со временем, возможно, и в других странах.

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Фото: City Transformer