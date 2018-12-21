Цифровые клапаны значительно улучшат двигатели

Двигатели внутреннего сгорания получат новую жизнь и смогут соответствовать новым экологическим нормам благодаря цифровым клапанам.

Есть обоснованное мнение, что дни автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сочтены. Им на смену идут электромобили. Но не следует торопиться: при должных доработках и оснащении цифровыми технологиями моторы, работающие на бензине или солярке, прослужат человечеству еще очень долго. Не будет сейчас разбираться, хорошо это или плохо, а рассмотрим новую технологию цифровых клапанов от британской компании Camcon Automotive.

В прототипе двигателя Camcon Automotive используются клапаны с цифровым управлением, которые могут работать индивидуально и механически не связаны с коленчатым валом. Вместо этого каждый клапан имеет свой маленький распределительный вал, управляемый электродвигателем. В компании назвали эту систему Intelligent Valve Technology (IVT) и полагают, что она позволяет более точно контролировать подъем и продолжительность открытия клапана.

Теоретически, технология IVT должна готовить идеальную смесь воздуха и топлива, в зависимости от режима работы двигателя. Например, при полной нагрузке он должен адаптироваться к более агрессивной смеси, в то время как в режимах, близких к холостым, мотор будет тщательным образом экономить топливо.

Системе всегда известно точное положение коленчатого вала, а вращающийся датчик гарантирует, что клапаны открываются и закрываются в самое подходящее для этого время, в зависимости от того, насколько нагружен двигатель.

«Это означает, что мы можем дать двигателю именно то, что ему нужно при низких оборотах, и именно то, что необходимо при высоких, и при промежуточных… Нам вообще не нужно идти на компромисс. Вы можете изменить время и продолжительность поднятия клапана, вы можете изменить степень его подъема, вы можете даже прописать отклонения от программы для исключительных случаев. Сколько угодно особых программ. Вы можете изменить рельеф распределительного вала в любой момент. Вы можете перейти из режима холостого хода к режиму 100-процентной нагрузки в течение всего одного оборота вала. Вы можете делать практически все что угодно», — заявил глава Camcon Марк Гостик.

Согласно сообщениям, опубликованным ранее, Camcon тестирует и настраивает систему IVT на двигателе Jaguar Ingenium. При этом разработчики отмечают сокращение выбросов C0 2 .

Данная новость пришлась как нельзя кстати, так как на этой неделе Евросоюз в очередной раз ужесточил требования к выбросам СО 2 , поставив автопроизводителей в тупик.

, поставив автопроизводителей в тупик. Беда в том, что ужесточение норм выбросов СО 2 и запрет дизельных моторов никак не улучшают экологическую обстановку в городах.

Фото: Camcon Automotive