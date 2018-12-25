Девушки и прицепы: «Экспедиция» выпустила календарь на 2019 год

Автомобиль под названием Хрущев В начале XX века в Орле выпускали автомобили, причем один из них носил имя «Хрущев» — по фамилии своего создателя. 3 новых гаджета для водителя: проверка с пристрастием Гибрид навигатора и видеорегистратора; недорогой двухканальный регистратор с двумя камерами Full HD; прибор-антисон для водителя — все эти устройства заслуживают внимания, и «За рулем» устроил им тщательную проверку. Тест по ПДД: на этом перекрестке ошибаются даже бывалые! Аварии на перекрестках с трамвайными путями — не редкость. Особенно там, где перекрестки нерегулируемые. А если речь идет о таких, где главная дорога меняет свое направление, то и вовсе пиши пропало. Разберем как раз такую ситуацию.