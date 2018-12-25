Девушки и прицепы: «Экспедиция» выпустила календарь на 2019 год

Новинку подготовил Краснокамский ремонтно-механический завод, производящий прицепы для легковых автомобилей.

ООО «Краснокамский РМЗ», производящий прицепы под брендом «Экспедиция», сделал подарок мужской аудитории страны, выпустив новый корпоративный календарь с маркировкой 18+. На нем детали прицепов рекламируют три яркие красотки, в чьих нежных ручках они выглядят особенно крепкими и надежными. Хрупкость и красота гармонично сочетаются в кадре с холодным металлом. Как происходила съемка, вы можете узнать из прикрепленного видеоролика. Нужно отметить, что Краснокамский РМЗ уже не первый год радует автомобилистов своими календарями.

Девушки и прицепы: «Экспедиция» выпустила календарь на 2019 год

Фото: Краснокамский РМЗ

Девушки и прицепы: «Экспедиция» выпустила календарь на 2019 год
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