Росавтодор планирует увеличить лимит скорости на некоторых трассах

Это увеличит пропускную способность дорог, да и на безопасности движения отразится положительно, считают в ведомстве. Не все эксперты с этим согласны.

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) планирует увеличить разрешенный лимит скорости с 90 до 110 км/ч на нескольких участках трасс Псковской области: 419–616 км трассы М-9 «Балтия», 178–542 км Р-23, 105–141 км Р-56, 4–59 км А-212. В Пермском крае разрешенная скорость будет увеличена на 33-47-м км трассы Р-242 (Пермь — Екатеринбург). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ведомство.

Увеличить скорость до 130 км/ч также хотят на двух новых участках платных трасс М-4 «Дон» и на некоторых участках М-11 Москва — Санкт-Петербург. Сейчас разгоняться до 130 км/ч разрешено на четырех участках М-4 и одном — М-11. Режим до 110 км/ч установлен на пяти участках М-4 и одном М-3 «Украина».

В настоящее время на шести российских федеральных трассах уже действуют 20 участков с лимитом скорости в 110 км/ч: на дорогах М-5 «Урал», Р-217 «Кавказ», А-370 «Уссури», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-350 Чита — Забайкальск на границе с Китаем 2018 году скоростной режим был изменен только на четырех участках автодороги М-7 «Волга» в Татарстане с 70 до 90 км/ч, а после ремонта до 110 км/ч разрешили разгоняться на трассе А-121 «Сортавала».

Для того чтобы увеличить скоростной лимит, необходимо разделить транспортные и пешеходные потоки, улучшить искусственное электроосвещение, сделать барьерное ограждение по всей оси проезжей части и установить противоослепляющие экраны.

Некоторые эксперты полагают, что лимит скорости нужно увеличивать, если это позволяют дорожные условия и требования безопасности, другие же считают, что изменение скоростного режима на отдельных участках не позволит увеличить пропускную способность дорог. Так, на федеральных трассах «рваный» скоростной режим только усугубит ситуацию. Водителю приходится вес время следить за сменой скоростного режима, это выматывает, и в какой-то момент он может не заметить знак. Оптимальный вариант, по мнению эксперта, закрепление единого скоростного режима на всей протяженности дороги, например, 90 км/ч.

Согласно ПДД, мотоциклам, легковым автомобилям и грузовикам массой до 3,5 т на загородных дорогах разрешено разгоняться до 90 км/ч, а на автомагистралях — до 110 км/ч.

Видимо, все это готовят в преддверии грядущих изменений КоАП в части введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. По крайней мере до 1 марта 2019 года правительство обязало МВД и Минтранс представить свое предложение по этому поводу.

В Москве вернулись к идее снижения максимальной скорости на ряде улиц столицы, что,по мнению некоторых экспертов, должно повысить дорожную безопасность.

Фото: depositphotos.com