В Москве снизят скорость до 40 км/ч. Но не везде

Власти Москвы вернулись к идее снижения максимальной скорости на ряде улиц столицы. По их мнению, это должно повысить дорожную безопасность. Обещают спросить москвичей, что они думают на этот счет.

Речь идет о центре города, где должны появиться знаки «40». По мнению главы столичного Дептранса Максима Ликсутова, так как за превышение скорости на 20 км/ч в России не штрафуют, водители все равно будут ездить 60 км/ч.

Перечень улиц, где будет снижена максимально разрешенная скорость, пока не определен. Власти города уже пытались снизить скорость в центре города и проводили опрос в «Активном гражданине», тогда москвичи высказались против снижения скорости. Максим Ликсутов считает, что вторая попытка будет более удачной, так как власти города намерены аргументировать свою позицию, например рассказать о том, что при движении на скорости свыше 54 км/ч в 90% случаев пешеход гибнет. Также в Дептрансе намерены опираться на международный опыт и некие дополнительные аргументы. По словам чиновника, никаких действий без учета мнения жителей города власти предпринимать не намерены.

Одновременно в Москве готовы увеличить разрешенную максимальную скорость с 60 до 80 км/ч на ряде вылетных магистралей. В частности, как заявил Ликсутов в интервью газете «КоммерсантЪ», речь идет о Варшавском шоссе от Нагатинской улицы до Каширского шоссе и от МКАД до Молодцовского проезда. По мнению Ликсутова, увеличение максимально разрешенной скорости положительно скажется на пропускной способности дорог.

Скоро сложно проехать будет не только в центре Москвы, но и в центрах других городов. Минтранс подготовил методичку по организации пешеходных зон, в которые въезд автотранспорту запрещен.

Ранее Максим Ликсутов пообещал не повышать цены на платную парковку в Москве.

Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС